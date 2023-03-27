«Любит ночную жизнь, женщин, весит 94 кг». Капелло — о Роналдо перед трансфером в «Милан»

Бывший наставник сборной России по футболу Фабио Капелло поделился воспоминаниями о переходе Роналдо в «Милан» в 2007 году.
«Мадридцам повезло, когда они выгнали Роналдо. Шучу. Нет, не шучу, это правда. Я говорил с президентом, говорю: «Мы должны избавиться от него». Он весил 94 кг. Разговаривал с Роналдо, спрашиваю: «Когда ты выиграл чемпионат мира с Бразилией в Японии и Корее, сколько ты весил?», а он говорит: «84». Как это? С 94 кг ты не можешь играть. Надо было худеть, он этого не делал. Он очень любил ночную жизнь, женщин. Но с ним пошли многие игроки.
Я сказал президенту: «Вы должны продать Роналдо». Он должен был уйти в какую-нибудь арабскую команду. Мне звонит Берлускони: «Фабио, что скажешь о Роналдо?» Говорю: «Любит ночную жизнь, женщин, весит 94 кг». Сильвио говорит: «Спасибо, Фабио».
На следующий день вижу в La Gazetta dello Sport: «Роналдо переходит в «Милан», — приводит слова Капелло Marca.
Напомним, Роналдо провёл за «Милан» всего 20 матчей, в которых забил девять голов. Период карьеры бразильца в итальянском клубе сопровождался тяжёлыми травмами.
Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо
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