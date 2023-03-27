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Илья Стефанович поделился эмоциями после дебюта за «Торпедо»

Илья Стефанович поделился эмоциями после дебюта за «Торпедо»
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Нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович высказался о своём дебюта за столичный клуб. Он забил в первом же матче за новую команду.

«Где-то к середине первого тайма начал понимать нюансы РПЛ — они действительно есть. А вот что сразу было новым, так это эмоции. Такой классный стадион, достаточно большое по моим меркам число болельщиков, замечательная атмосфера!

В моей футбольной жизни пока ничего не может сравниться с выходом на поле в Краснодаре. Особенно здорово, что многие близкие наблюдали за мною с трибуны и разделили эмоции», – приводит слова Стефановича Sport24.

Напомним, команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, но накануне, 22 марта, автозаводцы получили три очка за техническую победу в матче с «Пари НН». Нижегородцы выпустили на поле футболиста, который должен был отбывать дисквалификацию, за что клубу присудили техническое поражение.

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