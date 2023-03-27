Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, когда вернётся в строй после травмы
Поделиться
Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о своём восстановлении после травмы.
«Всё хорошо, уже лучше. Немного форсируем (восстановление после травмы. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, что с этой недели начну тренировки в общей группе. Именно из-за травмы не поехал в сборную? Да, так получилось, что на тренировке перед кубковым матчем столкнулся с защитником «Динамо». Пришлось пропустить немного времени», — сказал Шунин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
36-летний Шунин в 19 матчах нынешнего сезона пропустил 24 мяча и пять раз сыграл на ноль. Соглашение между вратарём и «Динамо» заканчивается летом 2024 года. На его счету также 15 выступлений в составе сборной России.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:08
-
10:05
-
09:59
-
09:57
-
09:55
-
09:46
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:03
-
07:58
-
07:51
-
07:28
-
07:19
-
07:01
-
06:54
-
06:35
-
06:23
-
05:45
-
05:40
-
05:27
Партнерский контент