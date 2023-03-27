Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, когда вернётся в строй после травмы

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Всё хорошо, уже лучше. Немного форсируем (восстановление после травмы. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, что с этой недели начну тренировки в общей группе. Именно из-за травмы не поехал в сборную? Да, так получилось, что на тренировке перед кубковым матчем столкнулся с защитником «Динамо». Пришлось пропустить немного времени», — сказал Шунин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

36-летний Шунин в 19 матчах нынешнего сезона пропустил 24 мяча и пять раз сыграл на ноль. Соглашение между вратарём и «Динамо» заканчивается летом 2024 года. На его счету также 15 выступлений в составе сборной России.