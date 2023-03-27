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Нойер, Мусиала и Мане были против Нагельсмана, Киммих и Горецка поддерживали наставника

Стали известны подробности разлада в раздевалке мюнхенской «Баварии», связанные с предыдущим главным тренером рекордмайстера Юлианом Нагельсманом. Часть футболистов поддерживала специалиста, но многие именитые игроки выступали против наставника. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, резко против Нагельсмана были настроены вратари Мануэль Нойер и Свен Ульрайх, недовольные увольнением многолетнего тренера голкиперов Тони Тапаловича. Также не поддерживали тренера Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Жоау Канселу и Садио Мане.

Томас Мюллер занимал нейтральную позицию.

Главными игроками, которые поддерживали Нагельсмана, были Йозуа Киммих и Леон Горецка. Маттейс де Лигт, Део Юпамекано и Бенжамен Павар тоже были на стороне наставника.

Нагельсман был уволен из «Баварии» несколько дней назад. Его место занял Томас Тухель.

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: