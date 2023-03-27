«Чувствовал себя шикарно, обычный брак». Песьяков — о своих грубых ошибках в игре с Ираком

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свои грубые ошибки в товарищеском матче с национальной командой Ирака (2:0), отметив, что это просто технический брак, а сам голкипер чувствовал себя шикарно и спокойно.
«Мои ошибки в начале матча — обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого. В первом эпизоде играл просто: выбивал мяч, но не поднял его. Во втором было чуть сложнее технически: мне надо было перебросить мяч через игрока, что я регулярно делаю в матчах за «Ростов». Но это технический брак. Защитникам я ничего не высказывал, просто негодовал на себя», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».
Победу сборной России в матче с Ираком принесли голы полузащитников Антона Миранчука и Сергея Пиняева во втором тайме.
- 27 марта 2023
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