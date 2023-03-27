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Президент РФС Дюков ответил на вопрос, могут ли упростить систему Fan ID

Президент РФС Дюков ответил на вопрос, могут ли упростить систему Fan ID
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Александр Дюков, президент Российского футбольного союза (РФС), не исключил варианта, что система «карты болельщика» (Fan ID) будет модернизироваться. Сейчас подобная карта нужна для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.

«Технология Fan ID работает — она достаточно удобная, проблем с получением нет. Что касается упрощения, улучшений и изменений, то вполне возможно, что всё это будет.

Есть закон, который вступил в силу — его надо выполнять. Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения — ввели Fan ID из соображений безопасности. Система идентификации болельщиков — это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто — для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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