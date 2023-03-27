Антон Шунин перечислил главные требования для вратаря сборной России

Вратарь сборной России и «Динамо» Антон Шунин рассказал о требованиях, которые должны выполнять все футболисты его позиции, выступающие за национальную команду.
«Виталий Витальевич Кафанов (тренер вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата») много говорит о том, что вратарь должен быть в качестве ещё одного полевого игрока, должен играть довольно высоко и хорошо играть ногами. Вратарь сборной должен начинать атаки, быть больше в игре, не находиться низко, а стараться помогать своим защитникам. Фактически быть ещё одним защитником», — сказал Шунин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
36-летний Антон Шунин дебютировал за сборную России в августе 2007 года. С тех пор он принял участие в 15 матчах за команду, в которых пропустил 15 мячей и пять раз сыграл на ноль.
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