Леонид Слуцкий: Россия провела два разных тайма с Ираном. Соперник был ближе к победе

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил выступление национальной команды в товарищеском матче с Ираном (1:1).
«Сборная России провела два абсолютно разных тайма с Ираном. В первом, считаю, наша сборная выглядела качественней, владела преимуществом и забила гол. Во втором к победе были ближе футболисты Ирана, моменты, которые возникали у них на последних минутах, наверное, говорят о том, что к успеху они были чуть ближе. Это участник чемпионата мира и для товарищеского матча Иран — соперник высокого уровня», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
Сборная России на мартовском сборе также провела матч с Ираком (2:0). На этом он подошёл к концу, футболисты начинают возвращаться в расположения своих команд.
- 27 марта 2023
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