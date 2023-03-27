Беллингем прокомментировал победу Англии в матче с Украиной

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу «трёх львов» в матче 2-го тура квалификации на Евро-2024 с Украиной (2:0). По мнению Беллингема, начать отбор на чемпионат Европы с двух побед — это то, что и требовалось от британской сборной.

«Две победы из двух возможных — это все, что от нас требовалось на старте турнира. По-настоящему успешный результат в Италии мы смогли закрепить в матче с Украиной — всегда приятно, когда это удается.

Глядя на таблицу группы, нас не должна покидать мысль о том, что мы хотим побеждать в каждой игре. Такой настрой должен сформироваться у нас в сборной Англии благодаря достижениям на нескольких последних турнирах. Устанавливаешь для себя планку с уровнем требований и ожиданий и каждый раз должен держать ее в уме, когда выходишь на поле», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.