Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе и недовольством Гризманна в сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с капитанской повязкой в национальной команде, которая досталась нападающему Килиану Мбаппе, а не Антуану Гризманну. Наставник французов заявил, что на обоих футболистах будет лежать большая ответственность.

«Килиан сочетает в себе всё необходимое, чтобы нести эту ответственность и быть объединяющим фактором между самыми молодыми и самыми старыми игроками. Но это не значит, что на Антуане не будет лежать такая же большая ответственность. У Мбаппе есть способности быть капитаном, но ему также потребуется помощь и остальных», — приводит слова Дешама «твиттер» Telefoot.

Ранее Мбаппе был назван в качестве нового капитана сборной Франции. Гризманн стал вице-капитаном.

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