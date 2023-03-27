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Леонид Слуцкий оценил выступление сборной России в матче с Ираком

Леонид Слуцкий оценил выступление сборной России в матче с Ираком
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча сборной России с Ираком (2:0).

«Сборная России провела два разных тайма и в матче с Ираком? Дело в том, что состав меняется. Выходят новые игроки, Карпин говорил, что на тренировки остаётся крайне мало времени. Сколько бы ты не уделял теории, всё равно нужен тренировочный процесс, чтобы сыграться и понять возможности каждого из игроков. То, что у тебя будет уходить промежуток времени не то что на сыгранность, а на понимание друг друга — естественный процесс.

Возникали моменты в первом тайме, потому что думаю, что пара Литвинов-Осипенко играла в таком виде впервые. Было видно, что они не совсем понимают как страховать, выдёргиваться. На это ушло некоторое время. Было несколько ошибок из-за технического брака и с требованием Карпина. Он всегда говорит, что даже если его команда ошибается, она должна выходить через короткие передачи, тем более в товарищеских матчах, где возможностей для риска чуть больше.

Во втором тайме успокоились, стали лучше друг друга понимать, были внесены корректировки в перерыве. Второй тайм прошёл под диктовку сборной России», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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