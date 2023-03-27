Леонид Слуцкий оценил выступление сборной России в матче с Ираком

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча сборной России с Ираком (2:0).
«Сборная России провела два разных тайма и в матче с Ираком? Дело в том, что состав меняется. Выходят новые игроки, Карпин говорил, что на тренировки остаётся крайне мало времени. Сколько бы ты не уделял теории, всё равно нужен тренировочный процесс, чтобы сыграться и понять возможности каждого из игроков. То, что у тебя будет уходить промежуток времени не то что на сыгранность, а на понимание друг друга — естественный процесс.
Возникали моменты в первом тайме, потому что думаю, что пара Литвинов-Осипенко играла в таком виде впервые. Было видно, что они не совсем понимают как страховать, выдёргиваться. На это ушло некоторое время. Было несколько ошибок из-за технического брака и с требованием Карпина. Он всегда говорит, что даже если его команда ошибается, она должна выходить через короткие передачи, тем более в товарищеских матчах, где возможностей для риска чуть больше.
Во втором тайме успокоились, стали лучше друг друга понимать, были внесены корректировки в перерыве. Второй тайм прошёл под диктовку сборной России», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 27 марта 2023
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:08
-
10:05
-
09:59
-
09:57
-
09:55
-
09:46
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:03
-
07:58
-
07:51
-
07:28
-
07:19
-
07:01
-
06:54
-
06:35
-
06:23
-
05:45
-
05:40
-
05:27