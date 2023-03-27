Зидан выдвинул два требования «Реалу» для возвращения. Одно из них — сохранить Азара

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выдвинул своему бывшему клубу два требования для своего возможного возвращения на пост наставника в конце сезона. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, французский специалист хотел бы в третий раз в своей карьере возглавить мадридский клуб. Зидан требует у «Реала» включения в тренерский штаб специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона.

Также французский специалист настаивает на том, что в составе «Реала» должен остаться бельгийский футболист Эден Азар, который пополнил состав «королевского» клуба, когда Зидан возглавлял гранд испанского футбола.

Зидан может возглавить «Реал» в третий раз, если летом клуб покинет нынешний главный тренер Карло Анчелотти.

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