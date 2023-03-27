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В Иране рассказали о поведении российских болельщиков на матче в Тегеране

В Иране рассказали о поведении российских болельщиков на матче в Тегеране
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Администрация стадиона «Азади», который находится в Тегеране, отметила хорошее поведение российских болельщиков во время товарищеского матча со сборной Ирана. Игра проходила 23 мартаи завершилась со счётом 1:1.

«Беспорядков со стороны российских болельщиков во время проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России замечено не было.

Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды, создали превосходную атмосферу на стадионе и были полны энтузиазма», — приводит Sport24 сообщение администрации стадиона «Азади».

Напомним, накануне сборная России провела ещё один матч в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора. Команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирака в Санкт-Петербурге.

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