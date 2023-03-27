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Валерий Карпин оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираком

Валерий Карпин оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираком
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги товарищеского матча с Ираком (2:0).

«Два разных тайма с Ираком? В первом, думаю, играли неправильно с точки зрения атаки, выхода из обороны. Надо правильно понимать, для чего это нужно. Это вспомогательная опция: если нельзя играть вперёд, не можем выйти из обороны, то можно сыграть назад, но это вспомогательная опция. [А так] нужно играть вперёд, потому что ворота соперника впереди, на другой половине поля. Думаю, сделали эту главную корректировку в перерыве. Второй тайм получился намного лучше, чем первый», — сказал Карпин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Сборная России на мартовском сборе также провела матч с Ираном (1:1).

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