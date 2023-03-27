Канчельскис заявил, что близок к назначению в клуб из Европы или Азии
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что недавно летал на переговоры с одним из зарубежных клубов. При этом специалист подчеркнул, что пока не может раскрыть детали возможного назначения.
«Во время перерыва на матчи сборных, в четверг, летал на переговоры с одним из клубов. Команда из Европы или Азии — пока сказать не могу, но скоро мы вместе дойдём до конечной точки и, дай бог, заключим соглашение.
Двигаемся step-by-step и только вперёд. Ясность уже скоро наступит, и все узнают эту команду. А сейчас подождём-с», — приводит слова Андрея Канчельскиса Sport24.
Напомним, последним местом работы Андрея Канчельскиса в качестве тренера был футбольный клуб «Навбахор» из Узбекистана.
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