Канчельскис заявил, что близок к назначению в клуб из Европы или Азии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что недавно летал на переговоры с одним из зарубежных клубов. При этом специалист подчеркнул, что пока не может раскрыть детали возможного назначения.

«Во время перерыва на матчи сборных, в четверг, летал на переговоры с одним из клубов. Команда из Европы или Азии — пока сказать не могу, но скоро мы вместе дойдём до конечной точки и, дай бог, заключим соглашение.

Двигаемся step-by-step и только вперёд. Ясность уже скоро наступит, и все узнают эту команду. А сейчас подождём-с», — приводит слова Андрея Канчельскиса Sport24.

Напомним, последним местом работы Андрея Канчельскиса в качестве тренера был футбольный клуб «Навбахор» из Узбекистана.