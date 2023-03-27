«К мотивации претензий нет». Валерий Карпин назвал главную проблему игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него нет претензий к игрокам национальной команды с точки зрения мотивации.

«По матчам с Ираном и Ираком у меня нет ни одной претензии с точки зрения мотивации, самоотдачи и желания. Да, мы разговаривали, я говорил о требованиях в сборной, что нужно возвращаться назад, нужно бежать на полной скорости при потере мяча, допустим. От этих требований никуда не уйти. Могу сказать, что с точки зрения этих требований в матчах не было никаких проблем.

Есть другие проблемы, но до Ирана мы провели полторы тренировки, однако наши футболисты всё равно 30 минут первого тайма с Ираном делали это достаточно хорошо. Они не боялись, но потом случился гол и вернулась прежняя проблема — результат, которого мы достигли, нужно оборонять, защищать, бить по трибунам. Мы теперь будем только обороняться. Это главная проблема», — сказал Карпин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.