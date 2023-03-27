Валерий Карпин — о Сергее Пиняеве: неординарный игрок, талант, но его нужно развивать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем Сергее Пиняеве. 18-летний футболист стал самым молодым автором гола в составе национальной команды, поразив ворота сборной Ирака (2:0) в товарищеском матче.
«Да, талант есть, с Сергеем ещё много нужно работать и подсказывать. Неординарный игрок, мы все уже кайфуем, когда футболист на уровне РПЛ или Ирака может обыграть в ситуации один на один. Это данность, талант, но его нужно развивать», — сказал Карпин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
18-летний Пиняев начал сезон Российской Премьер-Лиги в составе «Крыльев Советов», а в зимнее трансферное окно перешёл в «Локомотив». Всего на его счету пять голов и три результативные передачи в 21 матче.
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