Баринов рассказал, что говорил Карпин игрокам сборной России в перерыве матча с Ираком

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Ираком (2:0), который проходил в Санкт-Петербурге. Также футболист рассказал, почему не принял участия в матчах на мартовском учебно-тренировочном сборе россиян.

«Расстроился, что не удалось сыграть с домашнем матче с командой Ирака? Не то, чтобы расстроился, я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но мы поговорили с главным тренером и приняли решение, что не надо рисковать, что есть риск усугубить травму. Поэтому мы с ним решили, что я не приму участия в этих двух играх.

Сейчас уже лучше стало, мы процедуру делали, очень много уделяли времени восстановлению. Есть небольшой дискомфорт в том плане, что надо чуть-чуть закачать определенные мышцы, тогда все будет нормально. Это колено.

«Что говорил Карпин в перерыве матча с Ираком? В перерыве не было никакой встряски, главный тренер зашел, сказал, показал, как надо правильно играть. Есть телевизор, он показал, на какие моменты и через что нужно проводить атаки. Вышли на второй тайм, все, что он сказал, сделали, вот выиграли.

Если брать и Ирак, и Иран, то выездная игра получилась посложнее. Там, понятное дело, и сборная сама посильнее, чем Ирак. В целом я считаю, что за последние полтора года это были самые сильные соперники. Поэтому такие матчи в данной ситуации нужны. Супер, что сыграли дома, при своих болельщиках", — приводит слова Дмитрия Баринова ТАСС.

Напомним, матч с Ираком стал для сборной России первой международной домашней игрой за полтора года.