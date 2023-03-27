Зарема Салихова отреагировала на призыв президента РФС оформлять Fan ID

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на призыв президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова оформлять Fan ID. Ранее Дюков заявил, что паспорт болельщика можно будет оформить без посещения МФЦ, а также допустил корректировки в законе. Позже стало известно, что президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID.

«Тот, кто добьётся пересмотра закона о Fan ID, наберёт вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании для депутатов и не только.

Не понимают, что болельщики не идут в МФЦ не потому, что им лень [сделать это] ради любимой команды — они на автобусах и поездах в другие регионы едут. Через хребет нельзя. Надо было договариваться, услышать, пойти на кое-какие уступки. А теперь народ лишили зрелища, в том числе тех, кто приходит на стадион. Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием», — приводит слова Салиховой Metaratings.