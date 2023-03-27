Валерий Газзаев назвал Даниэла Карвальо самым талантливым футболистом в своей карьере

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об экс-полузащитнике армейцев Даниэле Карвальо.
«Самый талантливый футболист за мою историю. Я и в Киеве работал и везде. Всегда это отмечал», — сказал Газзаев в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.
Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Карвальо признали футболистом года в России. Игровую карьеру Даниэл завершил в феврале 2018 года.
ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 32 очка в 19 матчах и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» в гостях (2 апреля).
- 27 марта 2023
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