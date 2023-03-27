Кузнецов: первый тайм сборной России с Ираком — ужас. Но Карпин видит все недостатки

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Ираком. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«В игре сборной России есть проблемы. Первый тайм в матче с Ираком — ужас. Молодцы, что победили. Если во втором тайме что-то получалось, то в первом и ошибки допускали, и в обороне плохо играли. Для игроков сборной такие ошибки — непростительные.
Мы же когда-то всё равно будем играть в Европе, поэтому надо вызывать больше молодых игроков. Ближайшие несколько лет мы, наверное, не будем участвовать в соревнованиях, поэтому нет смысла делать ставку на игроков, которым сейчас по 26-28 лет. К тому же надо наигрывать разные схемы. Но Карпин видит все недостатки, у него большой опыт», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 27 марта 2023
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