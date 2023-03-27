«Давайте не будем называть его «русским Месси». Билялетдинов — о Пиняеве

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил перспективы футболиста красно-зелёных Сергея Пиняева, призвав не называть игрока «русским Месси». Экс-хавбек отметил, что вундеркинду железнодорожников нужно профессионально работать и развиваться.
«Многое зависит от [самого] Пиняева. Давайте не будем называть его «русским Месси», как назвали Давыдова, а потом всё закончилось. Пусть парень профессионально работает и развивается, тогда и результат будет. Сергею выдан определённый аванс, который он потихоньку оправдывает. Дальше будет видно. Главное, чтобы голову не сорвало.
Говорить об отъезде Захаряна или Пиняева за границу пока рано. Да и история с Захаряном кажется больше околофутбольной, нежели конкретной. Рановато», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
18-летний Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, поразив ворота Ирака в товарищеском матче (2:0), который был для полузащитника третьим в карьере за национальную команду.
- 27 марта 2023
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