Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Давайте не будем называть его «русским Месси». Билялетдинов — о Пиняеве

«Давайте не будем называть его «русским Месси». Билялетдинов — о Пиняеве
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил перспективы футболиста красно-зелёных Сергея Пиняева, призвав не называть игрока «русским Месси». Экс-хавбек отметил, что вундеркинду железнодорожников нужно профессионально работать и развиваться.

«Многое зависит от [самого] Пиняева. Давайте не будем называть его «русским Месси», как назвали Давыдова, а потом всё закончилось. Пусть парень профессионально работает и развивается, тогда и результат будет. Сергею выдан определённый аванс, который он потихоньку оправдывает. Дальше будет видно. Главное, чтобы голову не сорвало.

Говорить об отъезде Захаряна или Пиняева за границу пока рано. Да и история с Захаряном кажется больше околофутбольной, нежели конкретной. Рановато», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

18-летний Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, поразив ворота Ирака в товарищеском матче (2:0), который был для полузащитника третьим в карьере за национальную команду.

Материалы по теме
Пиняев — лучший игрок сборной России. Повлияло необычное решение Карпина
Пиняев — лучший игрок сборной России. Повлияло необычное решение Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023