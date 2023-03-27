В Чебоксарах планируют построить футбольный манеж

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов в ходе рабочей встречи с главой Чувашской республики Олегом Николаевым обсудил перспективы развития футбола в Чувашии.

Президенту ФНЛ рассказали о планах по строительству крытого футбольного манежа на территории стадиона «Труд» в Чебоксарах. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. По словам главы Республики, такой спортивный объект позволит республике претендовать на присвоение статуса «Регионального центра подготовки футболистов Российского футбольного союза».

Олег Николаев также заявил, что футбол в республике активно развивается и пользуется большой популярностью у жителей региона. По предварительным данным, в этой сфере заняты более 35 тысяч человек.

С сезона-2022/2023 профессиональный футбольный клуб «Химик-Август», который базируется в Вурнарском муниципальном округе Республики, выступает во Второй лиге.

«Появление этого клуба в Чувашии стало локомотивом для вовлечения молодого поколения в профессиональный футбол. Будем активно поддерживать его», — сказал Олег Николаев, глава Чувашской Республики.

Более подробно о поездке Наиля Измайлова в Чувашию.

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