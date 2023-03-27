Трансферная стоимость Месси и Неймара упала на € 5 млн — Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление трансферных стоимостей футболистов французской Лиги 1. Новые ценники получили звёздные нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар.

Стоимость аргентинского и бразильского футболистов уменьшилась на € 5 млн каждый. Новый ценник Месси составляет € 45 млн, Неймара — € 70 млн.

35-летний Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча в текущем сезоне, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт аргентинца с парижанами истекает в конце июня этого года.

На счету 31-летнего Неймара 18 голов и 17 голевых пасов в 29 проведённых встречах за парижан. Бразилец получил тяжёлую травму, из-за которой пропустит окончание текущего сезона.

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