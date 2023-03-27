Властимил Петржела: в победе сборной России над Ираком нет никакой ценности
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что победа сборной России над Ираком (2:0) не имеет никакой ценности.
«Победа сборной России была довольно ожидаема. Они гораздо сильнее Ирака. Было бы очень странно, если Россия не победила бы вчера. Но в этой победе нет никакой ценности. Это же обычный товарищеский матч. Без разницы, кого ты обыгрываешь, сколько забиваешь», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сборная России на мартовском сборе провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Последняя игра прошла в Санкт-Петербурге и стала для национальной команды первой домашней с ноября 2021 года. Голы в этом матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
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