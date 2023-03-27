Стефанович: футбол в России умирает. У нас не самая футбольная страна

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович, ранее выступавший за ряд клубов в Первой и Второй лигах, оценил состояние футбола в России. По мнению футболиста, этот вид спорта в России умирает, а будущее российского футбола — за частными инвестициями.

«Низшие лиги в России умирают? На Востоке — наверное. Я всегда во Второй лиге говорил: за частниками будущее. Это уже становилось модным. Сейчас команды, которые содержат частные владельцы, достигают высот, борются за первые места, за выход в ФНЛ: «Велес», «Чайка», «Афипс» при мне. Финансирование нормальное. За такими владельцами будущее, они правильно вливают в наш футбол. Так что частный футбол низших лиг точно не мёртв.

Россия, уверенно могу сказать, страна не самая футбольная. Строить иллюзий нет смысла. Футбол у нас умирает — но я не скажу, что он когда-то в низших лигах вообще был. У одного кого-то команда живёт, а у кого-то тонет. И кто-то говорит, что всё плохо, а кто-то в этом дерьме пытается создать конфетку. И что-то получается», — приводит слова Стефановича Sport24.