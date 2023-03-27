Тренер Грузии Саньоль — о Норвегии: счёт 0:3 с Испанией не соответствует игре

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль в преддверии матча с Норвегией во 2-м туре квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года высказался об игре соперника. В 1-м туре норвежцы проиграли Испании со счётом 0:3.

«Смотрел матч Испания — Норвегия и думаю, что счёт 3:0 не соответствует содержанию игры. Проиграть так крупно для норвежцев было несправедливо. Они выглядели хорошо и показали много сильных качеств. Мы готовы к тому, что они продемонстрируют их и против нас. Норвегия намного сильнее Болгарии и Северной Македонии, с которыми мы встречались в Лиге наций», — передает слова Саньоля корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.

Матч Грузия — Норвегия состоится завтра, 28 марта, на стадионе «Батуми Арена». Начало – в 19:00 мск.

Испания разгромила Норвегию в матче 1-го тура отбора Евро-2024. Видеоролик:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.