Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило об уходе четырёх тренеров

«Торпедо» объявило об уходе четырёх тренеров
Комментарии

Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило об уходе четырёх тренеров — Юрия Нагайцева, Евгения Княжева, Серджио Джовани и Антона Мельниченко. Напомним, ранее автозаводцы уволили главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Благодарим за работу тренеров Юрия Нагайцева, Евгения Княжева, Серджио Джовани и Антона Мельниченко! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Торпедо» в клубном телеграм-канале.

Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, потерпела восемь поражений и четыре раза сыграла вничью. На данный момент автозаводцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» набрало всего восемь очков за 20 туров.

Материалы по теме
Нападающий «Торпедо» рассказал о договорных матчах в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023