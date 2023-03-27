«Торпедо» объявило об уходе четырёх тренеров

Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило об уходе четырёх тренеров — Юрия Нагайцева, Евгения Княжева, Серджио Джовани и Антона Мельниченко. Напомним, ранее автозаводцы уволили главного тренера команды Андрея Талалаева.
«Благодарим за работу тренеров Юрия Нагайцева, Евгения Княжева, Серджио Джовани и Антона Мельниченко! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Торпедо» в клубном телеграм-канале.
Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, потерпела восемь поражений и четыре раза сыграла вничью. На данный момент автозаводцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» набрало всего восемь очков за 20 туров.
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