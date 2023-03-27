Карло Анчелотти: остался бы в Мадриде до конца жизни

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что хотел бы продолжить работу в «Королевском клубе», несмотря на настойчивый интерес к тренеру бразильской конфедерации футбола (CBF).

«Я хочу продолжить работу в «Реале». Я счастлив здесь. Я уже много раз говорил, что остался бы в Мадриде до конца жизни», – цитирует Анчелотти Marca.

Желание конфедерации футбола Бразилии пригласить Анчелотти на должность тренера сборной не является секретом. Эднальдо Родригес, президент CBF, пытался связаться с Карло через Кака и приглашал в Бразилию агентов тренера, в конце концов публично признав, что хотел бы видеть специалиста во главе пентакампеонов.

На данный момент конфедерация готова дождаться решения «Реала» и самого Анчелотти, чей контракт действует до 30 июня 2024 года. Журналисты испанского издания допускают досрочное прекращение сотрудничества, всё будет зависеть от спортивных достижений клуба по итогам текущего сезона.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.