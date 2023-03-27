Тарханов: Пиняев не похож на игрока, который остановится в развитии. У него есть характер

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре нападающего сборной России Сергея Пиняева в матче с национальной командой Ирака (2:0).
«Пиняев забил хороший гол Ираку. Можно говорить о том, что Сергей — главная надежда сборной России будущих лет, но время покажет. Видно, что Пиняев сможет быть хорошим футболистом и в дальнейшем. У него есть характер. Когда Головин вернётся в сборную, они будут вместе играть, а Александр будет ему помогать. Пиняев не похож на футболиста, который остановится в развитии и потеряется», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, на минувшем мартовском сборе сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Последняя игра прошла в Санкт-Петербурге и стала для национальной команды первой домашней с ноября 2021 года. Голы в этом матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
- 27 марта 2023
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