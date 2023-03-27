В Москве откроется уникальный футбольный центр

Новый центр Spartak CityFootball откроется в московском районе Солнцево 2 апреля 2023 года. Он построен специально для юных футболистов в возрасте от 6 до 12 лет и является первым подобным центром подготовки детей на западе столицы.

В связи с открытием, центр объявляет о наборе детей и днях открытых дверей, которые пройдут 5, 8, 12 и 15 апреля 2023 года. По итогам можно будет получить рекомендацию тренеров и подобрать группу соответствующего уровня подготовки. Общее количество мест для детей на один центр в рамках одного сезона является ограниченным и составляет 200 человек.

Для посещения дня открытых дверей необходимо предварительно пройти электронную регистрацию на сайте. В день мероприятия необходимо обязательно иметь при себе медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом и спортивную форму.

Spartak CityFootball Academy — совместный проект ФК «Спартак-Москва», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball, который уже седьмой год готовит детей по высоким футбольным стандартам. По итогам совместной работы из центров подготовки Spartak CityFootball в Академию «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова уже проследовало множество юных футболистов.

Центр подготовки Spartak CityFootball Солнцево будет находиться на территории ТРЦ «Небо» и может предложить удобную инфраструктуру и условия для тренировок:

● два крытых поля для тренировок и матчей в форматах 4*4, 5*5 и 6*6;

● профессиональный искусственный газон сертифицированный FIFA (FIFA Quality Turf);

● профессиональный инвентарь и оборудование для тренировок, тестирования и отслеживания прогресса футболистов;

● специальная зона для проведения дополнительных занятий на технику, гибкость и функциональную готовность;

● отдельные помещения для разбора матчей и тактических занятий;

● комфортные раздевалки, ресепшен, кафе и зона ожидания для родителей;

● светодиодное освещение 450+ lux;

● профессиональная система вентиляции, благодаря чему в центре комфортно играть в любое время года.