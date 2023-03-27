Нигматуллин: не понимаю критики в адрес Карпина. Игроков сборной невозможно мотивировать

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Победа есть победа! Считаю, что любой победе нужно радоваться. К тому же она далась довольно непросто нашим ребятам. Стоит отметить, что при Карпине наша сборная проиграла всего лишь один раз — в Хорватии. Это отличный показатель, которым можно гордиться.

Если честно, я совсем не понимаю критики в адрес Карпина. Сборная России не играет никаких официальных матчей. Игроков просто невозможно мотивировать. Я уверен, если бы у нас были официальные турниры, мы бы играли в совершенно другой футбол. Делать выводы касательно уровня футбола в таких матчах нельзя. Я поддерживаю Карпина, он делает очень многое для сборной в такой непростой период», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.