Хаджи: игра России в первом тайме с Ираком — безобразие. Команды Карпина не было на поле

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеской встрече с Ираком (2:0).

«Я не получил удовольствия от матча Россия — Ирак. Первый тайм в исполнении россиян — полное безобразие. Команды Карпина не было на поле, а Ирак владел большим игровым преимуществом. В первой половине матча они здорово играли: у них было четыре голевых момента: правда, два из них Песьяков «привёз» себе сам. Но, видимо, в перерыве россияне «получили по зубам» от тренера — и второй тайм они провели лучше. Очень хорошо сыграл Пиняев — он просто молодец. В игре сборной России не было качества: мы перехватили инициативу только тогда, когда повели в счёте. После этого иракцы подсели: было видно, что в физическом плане они слабее, чем наша сборная. Или, может, пропущенный гол так на них повлиял ментально – трудно сказать. После матча осталось двоякое впечатление: хочется и поругать, и похвалить. Молодцы, потому что выиграли. Не молодцы, потому что играли достойно только во втором тайме.

Конечно, сборная России не выглядит сыгранной: в игре с Ираном играла одна команда, а с Ираком — другая. Нет стабильности. Понятно, что Карпин сейчас ищет варианты: готовиться пока не к чему. Если бы мы играли отборочные матчи на чемпионат Европы или чемпионат мира — это другой разговор. У тренеров сборной в любом случае есть представление: кто сильнее, а кто слабее — и уже можно было бы стабилизировать состав», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.