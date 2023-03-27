Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барсы» Лапорта даст объяснения по делу Негрейры 12 апреля

Президент «Барсы» Лапорта даст объяснения по делу Негрейры 12 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта 12 апреля даст объяснения по ситуации с бывшим руководителем судейского департамента Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Esport3.

Лапорта соберёт пресс-конференцию, на которой прокомментирует обвинения в адрес «Барселоны» и обнародует результаты внутреннего расследования клуба. Пресс-конференция состоится спустя два дня после матча 28-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Ранее прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн Негрейре. Клуб объяснил платежи тем, что получал от функционера отчёты об арбитрах. В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» находится на первом месте.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
«Барселона» повторно обратится к испанской федерации с просьбой признать чемпионство-1937
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023