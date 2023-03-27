Президент «Барсы» Лапорта даст объяснения по делу Негрейры 12 апреля

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта 12 апреля даст объяснения по ситуации с бывшим руководителем судейского департамента Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Esport3.
Лапорта соберёт пресс-конференцию, на которой прокомментирует обвинения в адрес «Барселоны» и обнародует результаты внутреннего расследования клуба. Пресс-конференция состоится спустя два дня после матча 28-го тура чемпионата Испании с «Жироной».
Ранее прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн Негрейре. Клуб объяснил платежи тем, что получал от функционера отчёты об арбитрах. В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» находится на первом месте.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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