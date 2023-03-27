Агент Алексея Миранчука рассказал о ходе восстановления игрока после травмы

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления игрока после травмы.

«Миранчук сегодня, 27 марта, прошёл контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе. Но динамика восстановления положительная. Медицинский штаб «Торино» надеется, что в ближайшее время Лёша вернётся в общую группу», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Алексей Миранчук попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, однако позднее стало известно, что полузащитник «Торино» получил травму левой приводящей мышцы бедра, из-за которой пропустит сбор. В 22 матчах текущего сезона Алексей забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».