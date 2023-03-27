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Гол Хвичи в ворота «Аталанты» признан лучшим голом Серии А в марте

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан автором самого красивого гола чемпионата Италии в марте, сообщается на официальном сайте Серии А. Победы в указанной номинации удостоился мяч, забитый 22-летним грузинским вингером в ворота «Аталанты» (2:0) в матче 26-го тура.

Напомним, тот матч прошёл в Неаполе 11 марта. Кварацхелия получил мяч у штрафной площади соперника, после чего на ложном замахе эффектно убрал сразу несколько защитников и точно пробил под перекладину.

Выбор лучшего гола месяца в серии А традиционно проходил путём голосования болельщиков в социальных сетях. Мяч Хвичи по итогам голосования опередил голы форварда «Ромы» Пауло Дибалы и полузащитника «Торино» Янна Карамо.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провёл 30 матчей за «Наполи», забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.