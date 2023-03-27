Вячеслав Колосков: футбол в России не только жив, но его ещё и любят

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча Россия — Ирак (2:0).
«Всегда и у любой команды есть проблемы. В истории останется только результат. От игры сборной России многого не ожидалось. Но первые 20 минут второго тайма вселили надежду, что у команды есть будущее. Сборная играла в современный футбол: быстро, технично, воодушевлённо и с азартом. Как раз этого не хватало в предыдущих четырёх встречах. Считаю, что матч удался. У Карпина появилось более чёткое представление о возможностях футболистов. Сформировался костяк команды, с которым он будет работать.
Я рад за сборную, наконец-то победили при прекрасном антураже и поддержке. Это говорит нам о том, что футбол в нашей стране не только жив, но его ещё и любят», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
- 27 марта 2023
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