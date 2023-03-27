«Локомотив» планирует назначить Лексакова гендиректором клуба вместо Леонченко
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«Локомотив» планирует завтра, 28 марта, назначить Андрея Лексакова на пост гендиректора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В таком случае нынешний генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко покинет свой пост.
Лексаков в настоящий момент является спортивным директором РФС. У руководства «Локомотива» есть и другие кандидаты на пост гендиректора, но за день до совета директоров именно Лексаков является фаворитом.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Андрей Лексаков и Евгений Кречетов являются вероятными кандидатами на пост гендиректора «Локомотива».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка в 20 матчах.
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