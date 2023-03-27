Борис Игнатьев: Пиняев играет так, как хороший гармонист поёт свои песни — ему в радость

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча Россия — Ирак (2:0).

«В игре Россия — Ирак было два разных тайма. В первом команда Карпина была не в своём состоянии: команда держала в голове все те матчи, в которых она сыграла неудачно. И эти матчи психологически давили на игроков — не давали им возможности раскрепоститься. Сборная играла с оглядкой на свои ворота и думала, как бы не пропустить гол. И ошибки Песьякова — это следствие этого психологического состояния: всё-таки у Сергея неплохие технические навыки. Россия не очень успешно и не очень агрессивно играла в атаке, а в обороне было много брака.

Во втором тайме всё круто изменилось. Карпин внёс коррективы: психологически подействовал на игроков, сделал удачные замены. И были такие два игрока, как Обляков и Пиняев, которые во многом сделали игру. Пиняев вообще феерил в этом матче. Хорошо, если он не покроется паутиной заданности: как нужно играть в той или иной игре, как необходимо позиционировать себя в разных ситуациях. Он играет так, как ему нравится — как хороший гармонист поёт свои песни. Футбол Пиняеву в радость — так и должно быть. Он очень многое сделал: забил гол, развернул игру сборной России в сторону ворот соперника — мы стали много и остро атаковать, проводить быстрые комбинации. Второй тайм был за нами, полностью управляли игрой. Но при этом штрихи неудачной игры у своих ворот по-прежнему проявлялись. Можно вспомнить Игнашевича и братьев Березуцких – трёх столпов нашей обороны. И сейчас главная задача — поиск талантливых игроков, которые помогут нам вернуться на круги своя», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.