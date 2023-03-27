Семшов: из всех тренеров сборной России Карпину не повезло больше всех

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
«Карпин заявил, что не держится за своё место в сборной? У нас любят слова менять местами или перефразировать. Тренер тренирует команду, если его увольняют, то как он будет держаться за место? Карпин сказал свою мысль другими словами, а люди не то подумали. На словах Валерия Георгиевича не надо зацикливаться, он тренер сборной, и всё. Когда тренера назначают, он должен готовиться к увольнению. Эти слова только повод лишний раз поговорить о сборной.
Карпину больше всех не повезло из тренеров нашей сборной, потому что его карьера в национальной команде оборвалась на полпути в официальных матчах. Сейчас непонятно, к чему готовиться, двигаться и что будет дальше, а собирать сборную надо. После матчей Карпину надо ещё отчитываться по разным причинам – почему этот состав и многое другое. Его тренерское шествие к чемпионату мира было приостановлено, потому что мы бы выиграли стыковые матчи и сыграли бы на турнире в Катаре», – приводит слова Семшова Metaratings.ru.
- 27 марта 2023
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