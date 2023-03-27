Стали известны бонусы Осимхена в «Наполи». Форвард уже активировал два

Высокая результативность нападающего «Наполи» Виктора Осимхена положительно сказывается не только на турнирном положении «партенопеи», но и на финансовом положении самого форварда. В этом сезоне игрок сборной Нигерии уже получил два бонуса по € 130 000 каждый и находится в погоне за третьим, прописанным в контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первый бонус Осимхен оформил, забив 20-й гол в сезоне, второй – после 25-го гола во всех соревнованиях. Это ещё не конец, так как Виктор может получить очередные € 130 000, если забьёт 30 голов за сезон. Сейчас на счету нападающего 25 голов в 29 играх, в том числе – 21 гол в 23 матчах Серии А.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на 19 очков опережая «Лацио», и находится на пути к завоеванию третьего титула в Серии А в истории. Кроме того, неаполитанцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Миланом».

Осимхен перешёл в «Наполи» за € 75 млн из «Лилля» прошлым летом, его контракт истекает в июне 2025 года.