Агент Баринова и Жемалетдинова рассказал о встрече с руководством «Локомотива»

Известный футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Баринова, Жемалетдинова, Худякова и многих других игроков «Локомотива», рассказал о встрече с руководством клуба для обсуждения действующих контрактов игроков.
«Нагорных говорил, что у руководства клуба должна состояться встреча с агентством по контрактам игроков? Да, я могу подтвердить слова господина Нагорных, что на прошедшей неделе мы провели встречу со спортивным директором «Локомотива» Дмитрием Ульяновым, на которой обсуждался широкий спектр вопросов.
Основной посыл встречи — решение совета директоров клуба сохранить и продолжить трудовые отношения и сотрудничество с футболистами нашего агентства, входящими в обойму основного состава, включая и молодых игроков.
Обсуждался ли новый контракт Баринова? Мы ведём работу в выработке паритетного и взаимовыгодного соглашения по капитану и лидеру команды.
Футболисты и мы прекрасно понимаем, что клубу очень важен весенний отрезок РПЛ. Я думаю, что ближе к концу сезона мы спокойно проведём работу по переподписанию контрактов наших игроков. Никакой спешки нет. Сейчас главное, чтобы ребята давали результат, а наша задача поддержать их и помочь им в этом», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 марта 2023
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