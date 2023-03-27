Гвардиол: «Лейпциг» не заинтересован в том, чтобы продавать меня этим летом
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Защитник сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиол прокомментировал трансферные слухи.
«Жизнь не изменилась после чемпионата мира, это всё тот же я. Хочу сосредоточиться на работе и быть лучшей версией себя. К сожалению, я не могу избежать внимания, приходится быть осторожным в словах. Иногда мне хочется, чтобы внимания было меньше, но я должен с этим смириться.
Трансферные слухи? Клуб не заинтересован в том, чтобы продавать меня этим летом, поэтому нет смысла говорить о чем-то ещё. Самое главное — завершить этот сезон в «Лейпциге» как можно лучше», — приводит слова Гвардиола Net.hr.
После чемпионата мира в Катаре интерес к Гвардиолу проявляли ряд европейских топ-клубов, однако игрок остался в «Лейпциге».
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