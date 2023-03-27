Бушманов: если говорить откровенно, то качество игры сборной России далеко от желаемого

Бывший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от игры первой национальной команды в товарищеских матчах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

«Сборная России в матче с Ираком одержала важную для психологического состояния победу — это основной итог.

В первую очередь сборной России надо работать над качеством игры. Если говорить откровенно, то оно далеко от желаемого — Карпин, тренерский штаб и футболисты это видят», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, на минувшем мартовском сборе сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Последняя игра прошла в Санкт-Петербурге и стала для национальной команды первой домашней с ноября 2021 года. Голы в этом матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.