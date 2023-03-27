Семшов: в сборной Хиддинка особенной мотивации не было, каждый понимал, для чего приезжает

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос о проблемах с мотивацией у игроков нынешней национальной команды.

«Проблем с мотивацией у нашей сборной нет, просто без официальных матчей наша команда не может прогрессировать. Товарищеские игры не стоят в одном ряду с официальными, это понимают все. Но когда ты надеваешь футболку сборной, то надо выходить и играть только на победу и неважно, в какой игре. Пока у нашей национальной команды нет официальных матчей, им будет тяжело находить мотивацию. А для тренера сейчас такой момент, когда можно вызвать и смотреть тех футболистов, которые хотя бы близко подходят к уровню сборной. Если бы мы играли официальные матчи, тогда играл бы костяк команды и некоторые футболисты с последнего сбора не вызвались бы в сборную. Я всегда буду поддерживать национальную команду, потому что сам за неё играл и понимаю, как нынешним футболистам тяжело. Ведь варианты спарринг-партнёров настолько ограничены, что почти не из кого выбирать.

Как мотивировал бы сборную Хиддинк? Я думаю, что у национальной команды и сейчас хороший настрой. В той сборной какой-то особенной мотивации не было, просто было доверие и каждый футболист понимал, для чего он приезжает в национальную команду. Профессионала сильно мотивировать не стоит, он для этого и занимается футболом, играет в клубе и сборной – для того чтобы выходить и показывать то, на что способен. Тренер может подсказать, подготовить, но мотивацию футболист должен сам находить. Игроки сами подготавливают себя к игре как нужно. У всех тренеров разный подход. Хиддинк хорошо доносил до футболистов то, что он хочет видеть от нас, и умел передать уверенность словами, которые были очень спокойными», – приводит слова Семшова Metaratings.ru.