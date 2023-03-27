Источник: судьям Первой лиги поднимут зарплаты

Российский футбольный союз (РФС) и ФНЛ согласовали повышение зарплат арбитров Мелбет Первой лиги. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Со следующего сезона зарплаты арбитров будут увеличиваться на 10 процентов каждый год в течение трёх сезонов подряд. Отмечается, что сейчас в Первой лиге главные арбитры получают за игру 41 тыс. рублей, ассистенты судей и инспекторы матчей — 21 тыс. рублей, резервные арбитры — 7 тыс., а видеоинспектор получает 8 тыс.

В нынешнем сезоне Первой лиги лидирует «Балтика», набравшая 51 очко после 24 туров. На второй строчке турнирной таблицы располагается «Рубин» (45 очков). В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся «Енисей» (42) и «Алания» (41).