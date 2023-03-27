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Гвардиол: поздравил Гвардиолу после победы в 1/8 финала ЛЧ. Он великий тренер

Гвардиол: поздравил Гвардиолу после победы в 1/8 финала ЛЧ. Он великий тренер
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Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол рассказал о разговоре с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:7).

«Я пожал руку Гвардиоле после матча Лиги чемпионов. Он великий тренер. Хосеп сказал мне несколько слов, но я не буду их разглашать», — цитирует игрока Net.hr.

После чемпионата мира в Катаре, на котором сборная Хорватии выиграла бронзовые медали, интерес к Гвардиолу проявляли ряд европейских топ-клубов, включая «Манчестер Сити», однако игрок остался в «Лейпциге». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

«Лейпциг» завершил выступление в Лиге чемпионов нынешнего сезона, а «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал, где встретится с «Баварией».

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