Мирзов — о легионерах: в «Краснодаре» играют 10 иностранцев — и что? Не особо побеждают

Вингер «Химок» Резиуан Мирзов высказался о большом количестве легионеров в подмосковном клубе и остальных командах РПЛ.

«Как отреагировал на большое количество трансферов легионеров в «Химках»? Все легионеры — парни хорошие, нормальные. Сразу влились в коллектив. Руководство и тренерский штаб решили так — подписывать иностранцев. Я же не могу их за это упрекать.

Вон, в «Краснодаре» играют десять иностранцев — и что? Не особо побеждают. Они лучше смотрелись в том сезоне, когда играли воспитанниками. Нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, а играют иностранцы. Какой толк? Если у тебя такая школа и воспитанники, смысл играть иностранцами?» — приводит слова Мирзова Sport24.

В сезоне-2022/2023 Резиуан Мирзов провёл 18 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2023 года.