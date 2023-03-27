«Ливерпуль» не начинает переговоры с Милнером, несмотря на желание Клоппа продлить игрока

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер летом может покинуть команду в качестве свободного агента, однако главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хотел бы, чтобы с полузащитником подписали новый договор, сообщает The Athletic.
По сообщениям источника, клуб пока не проводил никаких переговоров с Милнером по новому контракту, несмотря на желание Клоппа продлить соглашение англичанина ещё на один год. Как отмечается, немецкий специалист ценит опыт, лидерские качества и универсализм 37-летнего полузащитника.
За «Ливерпуль» Джеймс Милнер выступает с 2015 года. В футболке красных хавбек провёл 321 матч, забил 26 голов и отдал 46 голевых передач. Под руководством Юргена Клоппа англичанин выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Милнер провёл 20 матчей и отдал один голевой пас. Текущее соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023.
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