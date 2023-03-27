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Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар

Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар
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Сегодня, 27 марта, проходили отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года. Действующие серебряные призёры чемпионата мира французы минимально обыграли сборную Ирландии. Единственный гол в составе Франции забил Бенжамен Павар на 50-й минуте матча.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 2-й тур
27 марта 2023, понедельник. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Павар – 50'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Нидерландов забила Гибралтару три мяча. На 23-й минуте отличился Мемфис Депай, на 50-й и 82-й — Натан Аке.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 2-й тур
27 марта 2023, понедельник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 0
Гибралтар
1:0 Депай – 23'   2:0 Аке – 50'   3:0 Аке – 82'
Удаления: нет / Уолкер – 51'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В параллельных матчах Австрия обыграла Эстонию (2:1), Венгрия разгромила Болгарию (3:0), Молдавия сыграла вничью с Чехией (0:0), Польша минимально обыграла Албанию (1:0), Сербия победила Черногорию (2:0), а Швеция разгромила Азербайджан (5:0), одержав крупнейшую для себя победу с 2017 года.

Сборная России не принимает участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

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